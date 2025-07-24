Салют в День города будет десятиминутным

Мэр Орла утвердил план праздничных мероприятий.

В официальном перечне их 36. Мероприятия пройдут с 1 по 5 августа включительно.

Так, 1 августа стартует фестиваль цветов «Стрелка». Он продлится все пять дней. Также с 1 по 3 августа в городе пройдёт выставка-ярмарка «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд».

2 августа на площади Ленина состоится автомобильный фестиваль «Динамика».

5 августа пройдут официальные торжественные мероприятия у объектов, напоминающих о Великой Отечественной войне. В 10:30 на площади Ленина состоится парад предприятий Орла. С 13 до 23 часов там же будут выступать творческие коллективы.

В сквере «Тургеневский бережок» проведут первый региональный книжный фестиваль «Орёл – литературная столица России».

Кульминацией праздника станет фейерверк. Он начнётся в 22 часа и продлится 10 минут. Салют будут запускать с места слияния Оки и Орлика и с площадки у центра «Металлург».

Возрастные ограничения: 6+

ИА «Орелград»