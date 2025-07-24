Орловские приставы перечислили взыскателям 1,8 миллиарда рублей

Ведомство озвучило итоги своей деятельности за первое полугодие 2025 года.

В Орловской области в первом полугодии 2025 года судебные приставы перечислили в пользу различных категорий взыскателей более 1,845 миллиарда рублей задолженности, что на 400 миллионов рублей превысило показатель аналогичного периода 2024 года. Только в бюджетную систему Российской Федерации орловские приставы перечислили около 240 миллионов рублей. Такие данные были озвучены на заседании ведомственной коллегии, которая провела новый руководитель Управления Татьяна Аксютина.

«Руководством отмечено, что в результате принятых мер удалось обеспечить положительную динамику по основным направлениям деятельности, – говорят в пресс-службе регионального Управления ФССП России. – Особое внимание сотрудники регионального ведомства по-прежнему уделяли исполнению социально значимых исполнительных производств, прежде всего связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов, взысканию заработной платы и иным, затрагивающим права и интересы граждан».

Сообщается также, что за прошедшие шесть месяцев дознаватели Управления ФССП возбудили 149 уголовных дел и выявили около 3000 административных правонарушений. Уголовные дела, как правило, заводят за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее санкции предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

При этом законодательством предусмотрена возможность прекращения уголовного дела в отношении неплательщика в случае полного погашения задолженности. Этим многие пользуются. Так, в первом полугодии 2025 года в результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия приставы дополнительно взыскали 14 миллионов рублей задолженности, из которых свыше 9 миллионов рублей — это как раз долги по алиментам.

Также в текущем году действовало более 37 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Орловской области за пределы Российской Федерации. В результате применения данной меры должники непосредственно в 2025 году погасили свои обязательства на общую сумму около 100 миллионов рублей. Практика показывает, что данная мера довольно эффективна.

«В результате осуществления сотрудниками Управления контрольно-надзорной функции за деятельностью организаций, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, продолжена работа по проведению профилактических мероприятий, вынесено 15 предостережений о недопущении нарушения обязательных требований, проведено 7 профилактических визитов», – добавили в пресс-службе УФССП.

ИА “Орелград”