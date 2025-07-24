Орловцы обсудили борьбу с нацизмом и экстремизмом

Представители региона приняли участие в масштабном форуме.

Представители Орловской области приняли участие в работе десятого Всероссийского научно-практического форума «Мастерская профилактики», который прошел в Ростове-на-Дону. Мероприятие было организовано и проведено Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Более 300 экспертов со всей страны, включая 250 представителей вузов, собрались на общей площадке, чтобы найти новые методы борьбы с экстремизмом в молодежной среде.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, орловскую делегацию возглавлял директор Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Илья Булышкин. В ее состав также входили специалисты центра Виктория Федоренко и Татьяна Генералова, Андрей Пашин и Евгения Дуженкова, специалист по работе с молодежью отдела организации воспитательной работы.

«В рамках работы секции «Нацизм и неонацизм. Уязвимости и методики противодействия» были рассмотрены ключевые аспекты современных угроз и эффективные методы борьбы с ними, – рассказали в ОГУ. – Важнейшим результатом стало обобщение полученного практического опыта профилактики, который будет целенаправленно транслироваться для повышения осведомленности и формирования критического мышления как у студентов, так и у профессорско-преподавательского состава».

В свою очередь Илья Булышкин отметил, что задача противостоять вражеской идеологии является вопросом безопасности и суверенитета страны. «Поэтому важно не только повышать информированность, но воспитывать зрелую личность с учетом исторических нравственных ценностей России. Сейчас непростой период, особенно для молодежи, которая сталкивается с большим количеством противоречивой информации и угроз», – пояснил он.

Форум является одной из основных площадок, которая противостоит идеологиям терроризма и экстремизма на федеральном уровне. Основной посыл мероприятия – профилактика таких идей среди молодежи. В программу мероприятия входили лекции, мастер-классы, консультации экспертов, форсайт-сессии, интерактивные площадки и разборы лучших практик. Например, участники работали в рамках таких секций, как «Адресная и индивидуальная профилактика», «Противодействие деструктивным идеологиям», «Медиакоммуникации в профилактике», «Гибкие навыки» и др. Особое внимание было уделено практическим навыкам работы со студентами.

ИА “Орелград”