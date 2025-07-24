На Орловщине подросток спас от огня бабушку и соседку

Пожар произошёл в посёлке Покровском на местной улице Бунина.

Накануне вечером здесь загорелся жилой дом на двух хозяев. Причиной стал вышедший из строя счётчик электроэнергии.

12-летний Артём заметил, что из счётчика полетели искры. Он разбудил бабушку и помог ей покинуть дом. Затем мальчик позвонил в службу спасения. После этого он оповестил о ЧП ещё и соседку — и тоже помог ей выйти на воздух.

Через несколько минут на вызов прибыли пожарные. «На момент прибытия горели кухня и прихожая, была реальная угроза распространения огня на остальную часть дома», – указали в Управлении МЧС по Орловской области.

Однако сотрудники ведомства не дали пожару распространиться дальше. Известно, что на месте пожара работали шесть представителей МЧС России на трёх единицах техники.

ИА «Орелград»