В Орле троллейбусы радикально изменили маршруты

24.7.2025 | 11:39 Новости, Транспорт

Причиной стало ЧП.

ИА “Орелград”

Накануне утром в Орле на улице Комсомольской загорелись провода контактной сети. Это произошло неподалёку от поликлиники №3.

Как сообщает группа «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru», из-за этого троллейбусам пришлось временно изменить свои маршруты. Однако когда именно будет ликвидирована неисправность — пока не известно.

Сейчас движение организовано следующим образом:

  • №1: Санаторий «Лесной» – «Текмаш» – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Стадион имени Ленина,
  • №4: Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Больница Семашко,
  • №5: Санаторий «Лесной» – «Текмаш» – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Наугорское шоссе,
  • №6: Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Улица Горького.

ИА «Орелград»


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