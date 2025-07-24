В Орле троллейбусы радикально изменили маршруты

Причиной стало ЧП.
Накануне утром в Орле на улице Комсомольской загорелись провода контактной сети. Это произошло неподалёку от поликлиники №3.
Как сообщает группа «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru», из-за этого троллейбусам пришлось временно изменить свои маршруты. Однако когда именно будет ликвидирована неисправность — пока не известно.
Сейчас движение организовано следующим образом:
- №1: Санаторий «Лесной» – «Текмаш» – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Стадион имени Ленина,
- №4: Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Больница Семашко,
- №5: Санаторий «Лесной» – «Текмаш» – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Наугорское шоссе,
- №6: Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Улица Горького.
ИА «Орелград»