В Орле троллейбусы радикально изменили маршруты

Причиной стало ЧП.

Накануне утром в Орле на улице Комсомольской загорелись провода контактной сети. Это произошло неподалёку от поликлиники №3.

Как сообщает группа «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru», из-за этого троллейбусам пришлось временно изменить свои маршруты. Однако когда именно будет ликвидирована неисправность — пока не известно.

Сейчас движение организовано следующим образом:

№1: Санаторий «Лесной» – «Текмаш» – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Стадион имени Ленина,

№4: Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Больница Семашко,

№5: Санаторий «Лесной» – «Текмаш» – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Наугорское шоссе,

№6: Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Улица Горького.

ИА «Орелград»