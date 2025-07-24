Скончался старейший священник Орловской епархии

С Георгием Леонтьевым простятся завтра.

Как рассказали в пресс-службе епархии, смерть наступила сегодня — после тяжёлой и продолжительной болезни. 26 июля священнику должно было исполнится 77 лет.

Завтра, в пятницу, тело Георгия Леонтьева доставят в Богоявленский собор Орла – для прощания. В субботу, после литургии, в 10 часов здесь же произойдёт отпевание.

Георгий Борисович Леонтьев родился в Подмосковье. Окончил Московскую духовную семинарию. В 1984 году стал дьяконом, в 1987 году — иереем, в 1992 году — протоиереем.

Много лет священник служил именно в нашей епархии. В разные годы Леонтьев являлся настоятелем Троицкого и Крестительского храмов, клириком Ахтырского собора, исполнял послушание благочинного Орловского округа. Был отмечен рядом церковных наград.

Именно стараниями и усилиями Георгия Леонтьева на территории Орловской областной больницы была организована домовая церковь, а затем построена часовня.

ИА «Орелград»