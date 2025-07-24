Орловцам выдадут новые документы о постановке на учет

Новшества в налоговой сфере заработают с 1 января 2026 года.

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

Со следующего года факт учета организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах будет подтверждаться единым для всех лиц документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Этот документ содержит сведения об учете лица в налоговом органе (ИНН, наименование/ФИО, сведения об объекте учета, дате постановки (снятия), налоговом органе, где лицо стоит на учете).

Новшество связано с изменениями, которые были внесены в Налоговый кодекс РФ еще в прошлом году. В соответствии с ними налоговые органы больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке или снятии с учета. Предполагается, что и для налогоплательщиков механизм будет упрощен. Так, для получения выписки надо будет подать запрос в любой налоговый орган на бумаге – лично или через представителя, заказным письмом по почте.

«Для первичного получения выписки из реестра налогоплательщиков нужно обратиться с заявлением о постановке на учет в налоговом органе, приложив документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту пребывания (при отсутствии места жительства), – уточнили в региональном Управлении ФНС. – Заявление можно подать лично, обратившись в налоговую инспекцию или МФЦ, а также направить по почте заказным письмом, но в этом случае необходимо приложить заверенные в установленном порядке копии необходимых документов».

Сделать это можно будет и в электронном виде – через личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса «Узнай свой ИНН» или портал Госуслуг. Направляемая в ответ электронная выписка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, уточнили в налоговой службе. Ответ будет направлен тем же способом, каким был направлен запрос, в течение пяти дней. Важно, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно, они остаются действительными. Как и прежде, физические лица могут узнать свой ИНН и моментально получить электронную выписку о нем на сайте ФНС России. Для этого нужно запросить ИНН и пройти по ссылке «Получить выписку».

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщала, что в регионе за год появилось более 36,5 тысячи новых адресов – они были внесены в федеральную государственную информационную адресную систему. На текущий момент в ФИАС содержится свыше 643,6 тысячи орловских адресов. Наличие актуального адреса важно для каждого собственника имущества, потому что именно им пользуются все органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане, бизнес, экстренные службы, службы почтовой связи, оказания услуг ЖКХ, сервисов доставки.

«Адрес также обязателен на маркетплейсах, в клиентских базах данных, при начислении имущественных налогов, при регистрации прав собственности, при регистрации бизнеса и во многих других сферах деятельности, – уточнили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. – За качеством, полнотой и актуальностью ФИАС следит Федеральная налоговая служба. Уполномоченными на присвоение и размещение сведений об адресах в государственном адресном реестре являются органы местного самоуправления».

ИА “Орелград”