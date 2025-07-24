Выставка в честь Крещения Руси заработала в Орле

Тематическое мероприятие проводит областная библиотека.

День крещения Руси — это православный праздник, число и месяц которого официально зафиксированы в российском календаре. Традиционно он отмечается 28 июля и приходится на день памяти князя Владимира Святого. Этого князя считают крестителем Руси, он причислен к лику святых. Кстати, при жизни его называли «Красное солнышко», как считается, за заботу о народе. Понятно, что крещение произошло не за один день, зато известно, что начался этот процесс в 988-м году нашей эры.

В честь этого события в зале периодики Областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «От Руси языческой к Руси православной». Она проработает по 6 августа. Материалы экспозиции знакомят с историей и законодательной базой установления праздника, учрежденного в 2010 году. В качестве экспонатов представлены такие известные издания, как журналы «Родина», «Русская история», «Свой», «Власть», «Огонек» и др. Они на своих страницах освещают широкую панораму жизни церкви от крещения Руси князем Владимиром до эпохи гонений в ХХ веке. Отдельная часть материалов, как отмечают организаторы, посвящена последним годам возрождения религиозной жизни, которые стали называть «вторым Крещением».

«Общественные и религиозные деятели развернули широкое дискуссионное поле на страницах новой периодики по вопросам духовно-нравственного состояния общества, на которое огромное влияние оказывает церковь, – говорят в «Бунинке». – Авторы статей считают, что предстоящее празднование должно стать побудительной причиной к дальнейшему духовному развитию, призвать задуматься о том, что значит возрождение религиозной жизни перед лицом глобальных вызовов».

Тем временем, в Орловской митрополии РПЦ сообщили, что 28 июля, то есть в день памяти Равноапостольного Великого князя Владимира, митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит Божественную Литургию в Скиту Новомучеников и исповедников Российских. Начало праздничного архиерейского богослужения назначено на 8:00 часов.

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ИА “Орелград”