Орловцы подали 139 заявок на участие в президентском проекте

Подведены промежуточные итоги заявочной кампании проекта «Флагманы образования».

Как сообщает департамент образования Орловской области, от региона поступило уже 139 заявок на участие в пятом юбилейном сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего же подано более 50 000 заявок из всех регионов России и 18 стран мира. Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» при поддержке Росмолодежи.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ее миссия – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Это открытая площадка для общения и обмена опытом неравнодушных людей всех возрастов. Наблюдательный совет платформы возглавляет Путин. Работает она уже 7 лет, ее участниками за это время стали более 25 миллионов человек из России и 150 стран мира.

«Флагманы образования» – проект, объединяющий талантливых и неравнодушных людей, которые развивают образование в России и меняют его каждый день: в школе, колледже, университете, на сцене, в редакции, в управлении, в жизни. Участникам доступны тематические конкурсные треки, экспертное сообщество и цифровые сервисы», – уточнили в департаменте образования.

В этом году проект реализуется по следующим направлениям: «Государство» – для управленцев и тех, кто строит будущее системы образования (регистрация до 1 октября); «Медиа» – для тех, кому интересно прокачивать навыки медиа сферы в контексте образования (регистрация до 12 октября); «Культура» – тем, для кого искусство, традиции и российские ценности являются уникальным образовательным инструментом (регистрация до 12 октября); «Наставничество» – для тех, кто готов делится опытом, и тех, кому нужен наставник (регистрация до 4 ноября).

Параллельно проходит конкурсный отбор в сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования», заявку на участие в котором можно подать до 31 августа. Также открыт доступ к таким цифровым сервисам проекта, как «Библиотека контента», «Каталог возможностей» и «Оценка компетенций». Регистрация в цифровые сервисы доступна до конца года.

ИА “Орелград”