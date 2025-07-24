В Орловской области установлены новые фитосанитарные зоны

На этих территориях обнаружен опасный вредитель.

Приказом Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установлена новая карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по повилике на земельных участках, расположенных на территории Городищенского и Богдановского сельских поселений Урицкого района. Общая площадь зоны составляет 1972 га, в том числе в очагах произрастания повилики – 366 га, в буферной зоне – 1636 га. Повилика вила Cuscuta spp. является карантинным сорным растением.

Еще одна карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена на территории Алпеевского сельского поселения Сосковского района на общей площади 411 га, в том числе: в очаге площадью 97 га и в буферной зоне площадью 314 га. Как сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, в адрес правообладателей и пользователей земельных участков направлена программа по локализации очага и ликвидации популяции повилики.

К слову, в первом полугодии 2025 года специалисты Россельхознадзора провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Орловской и Курской областей. В целом он охватил площадь в 1,648 миллиона га. В результате были подтверждены 35 карантинных фитосанитарных зон по четырем карантинным объектам на общей площади 30,1 га. Установлена одна новая карантинная фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной на общей площади 325,53 га. Речь идет о сорняках и насекомых, представляющих опасность для культурных растений.

«В настоящее время в двух регионах установлено 527 карантинных фитосанитарных зон по десяти видам карантинных объектов на площади 669 тысяч га, в том числе: в Орловской области – 191 зона по восьми карантинным объектам на общей площади 237,14 тысячи га; в Курской области – 335 зон по пяти карантинным объектам на общей площади 431,85 тысячи га», – следует из информации ТУ Россельхознадзора.

ИА “Орелград”