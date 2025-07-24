В Орле вспомнят о Высоцком

24.7.2025 | 14:09 Культура, Новости

Завтра исполняется 45 лет со дня его ухода из жизни.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В городском парке состоится памятный концерт. Мероприятие назвали знаменитой строчкой одной из песен барда – «Я, конечно, вернусь…». Программа будет состоять из произведений Высоцкого — их исполнят как солисты, так и целые коллективы.

Выступления состоятся на главной сцене. Вход будет свободным для всех. Концерт начнётся в 19 часов.

27 июля ещё одно мероприятие пройдёт в библиотеке Бунина. Его назвали «Ни единой строчкой я не лгу». На этом концерте также прозвучат песни и стихи разных лет. Однако публике представят и авторские композиции участников.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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