В Орле вспомнят о Высоцком

Завтра исполняется 45 лет со дня его ухода из жизни.

В городском парке состоится памятный концерт. Мероприятие назвали знаменитой строчкой одной из песен барда – «Я, конечно, вернусь…». Программа будет состоять из произведений Высоцкого — их исполнят как солисты, так и целые коллективы.

Выступления состоятся на главной сцене. Вход будет свободным для всех. Концерт начнётся в 19 часов.

27 июля ещё одно мероприятие пройдёт в библиотеке Бунина. Его назвали «Ни единой строчкой я не лгу». На этом концерте также прозвучат песни и стихи разных лет. Однако публике представят и авторские композиции участников.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»