Вслед за Слуцким в Орёл приедет Росздравнадзор

Как рассказал председатель ЛДПР, разбираться с нехваткой льготных лекарств будут на федеральном уровне.

После недавнего визита Леонида Слуцкого в наш город, по его инициативе, Орёл посетит ещё и специальная выездная комиссия Росздравнадзора. Её участники встретятся с лицами, которые несут ответственность за обеспечение бесплатными лекарствами граждан из льготных категорий. После проверки отчёт представят в Москву.

Также председатель ЛДПР пообщается на эту тему с главой Минздрава России Михаилом Мурашко, главой Департамента здравоохранения Орловской области Александром Альяновым и представителями фармкомитета. Цель — установить реальные причины того, что в областной столице наблюдается нехватка жизненно важных, но при этом совсем не редких препаратов.

Кроме того, Леонид Слуцкий уже поручил Сергею Леонову, заместителю руководителя фракции ЛДПР в Госдуме и председателю парламентского комитета по охране здоровья направить запрос в профильные ведомства — чтобы оказать оперативную помощь детям из Орловской области, страдающим от диабета и нехватки соответствующих лекарств и медизделий.

ИА «Орелград»