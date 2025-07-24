СМИ: Глава Мценска оспаривает снятие с должности

Пока что Николай Кочетаев остаётся главой города.

Напомним, недавно в своём прежнем качестве он участвовал в открытии «умной» спортплощадки в районе «Коммаш». Тогда «Орёлграду» стало известно, что судебное решение о его отстранении от должности ещё не вступило в силу.

Как утверждает «Орёлтаймс», Кочетаев не согласился с этим решением и оспаривает его. По данным СМИ, дело будет ещё раз рассмотрено 26 июля.

На отстранении Николая Кочетаева от обязанностей главы города Мценска «в связи с утратой доверия» настаивает прокуратура. Причиной является конфликт интересов между ним и директором ООО «Стандарт», супругой Кочетаева, установленный районным судом.

ИА «Орелград»