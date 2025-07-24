В Орле установят на перекрестках 16 комплексов «Поток-ПДД»

24.7.2025 | 6:29 Новости, Транспорт

Контракт заключен 21 июля.

На электронный аукцион по отбору подрядчика была подана лишь одна заявка на участие. КУ ОО «Орелтранссигнал» заключило контракт с ООО «Русские технологии». Цена работ – 4 951 299 рублей 99 копеек. Срок исполнения контракта – 12 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения «Поток-ПДД» будут предоставляться заказчиком. Подрядчик должен их установить на пересечениях:

  • ул. Московская и ул. Старо-Московская;
  • ул. Пионерская и ул. Салтыкова Щедрина;
  • Наугорское шоссе и ул. Скворцова;
  • ул. Комсомольская и пер. Дарвина;
  • Карачевское шоссе и ул. Латышских стрелков;
  • ул. Комсомольская и ул. Кромская.

На каждом перекрестке устанавливаются по два комплекса. После введения в эксплуатацию «Потоки» будут фиксировать факт проезда, нарушение установленного скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию.

ИА “Орелград”


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