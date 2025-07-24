В Орле установят на перекрестках 16 комплексов «Поток-ПДД»

Контракт заключен 21 июля.
На электронный аукцион по отбору подрядчика была подана лишь одна заявка на участие. КУ ОО «Орелтранссигнал» заключило контракт с ООО «Русские технологии». Цена работ – 4 951 299 рублей 99 копеек. Срок исполнения контракта – 12 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».
Стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения «Поток-ПДД» будут предоставляться заказчиком. Подрядчик должен их установить на пересечениях:
- ул. Московская и ул. Старо-Московская;
- ул. Пионерская и ул. Салтыкова Щедрина;
- Наугорское шоссе и ул. Скворцова;
- ул. Комсомольская и пер. Дарвина;
- Карачевское шоссе и ул. Латышских стрелков;
- ул. Комсомольская и ул. Кромская.
На каждом перекрестке устанавливаются по два комплекса. После введения в эксплуатацию «Потоки» будут фиксировать факт проезда, нарушение установленного скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию.
ИА “Орелград”