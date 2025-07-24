Завтра через Орловщину проедет «Поезд Победы»

24.7.2025 | 13:29 Новости, Общество, СВО

Патриотическая акция «Поезд Победы – Дорога Памяти» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Как сообщает «Первый областной», поезд отправится со станции Орёл в сторону станции Поныри (Курской области).

Однако будут сделаны остановки в Змиёвке и Глазуновке. В последнем из населённых пунктов завтра отмечают День района. Участники акции присоединятся к празднику.

Пассажирами поезда являются ветераны войны и труда, участники СВО, их родственники, сотрудники «РЖД», а также волонтёры. На каждой станции они будут посещать мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны.

Затем в Понырях пройдут митинг и концерт, посвящённые Победе.

ИА «Орелград»


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