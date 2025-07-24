В Орловской области нарастят поддержку промышленности

Финансирование важной целевой программы решили увеличить.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие промышленности Орловской области». Ее действие рассчитано по 2029 год включительно, в 2025 году стартовал второй этап ее реализации. Постановлением правительства объем финансирования за весь период реализации государственной программы увеличен с 350,131 миллиона рублей до 530,131 миллиона рублей. В частности, предусмотрена поэтапная докапитализация регионального фонда развития промышленности за счет субсидий, предоставленных Орловской области из федерального бюджета.

Например, в 2025 году размер такой субсидии составляет 22,937 миллиона рублей в рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Орловской области, заключенного 25 декабря 2024 года. А в рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Орловской области, заключенного на 2026-2028 годы, в 2026 году регион должен получить федеральную субсидию в размере 180 миллионов рублей.

Областная программа также увязана с достижением национальной цели РФ «Устойчивая и динамичная экономика», которая предусматривает обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Достижение данной цели предусмотрено, в том числе, за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы.

В частности, программой предусмотрено обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Одним из основных целевых индикаторов является реализация не менее чем 24 проектов по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры. Речь идет об участниках федерального проекта «Производительность труда». Предусмотрено также вовлечение не менее 70 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда.

ИА “Орелград”