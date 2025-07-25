Центробанк снизил ключевую ставку: как это повлияет на банки и заемщиков

Центральный банк России принял решение уменьшить ключевую ставку на 2 процентных пункта.

По мнению экспертов ВТБ, это может привести к оживлению рынка кредитования, особенно в сфере ипотеки.

Рынок сбережений

После снижения ключевой ставки банки начали корректировать условия по депозитам и накопительным счетам. В июле ставки в крупных банках опустились ниже 18%. Ожидается, что до конца года тенденция на снижение доходности по сберегательным продуктам сохранится.

Банки стали больше ориентироваться на краткосрочные вклады: ставки по трехмесячным депозитам растут, а по шестимесячным — снижаются. Несмотря на это, вклады остаются популярным способом сбережений среди населения, и рынок продолжит расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как ожидалось.

Рынок кредитования

ВТБ улучшил прогноз по ипотечным кредитам до 4,04 трлн рублей (ранее ожидалось 3,8 трлн). По кредитам наличными прогноз повышен до 3,5 трлн рублей (было 3,2 трлн). На рынке автокредитования изменения будут менее заметными – ожидается, что объем выдач останется на уровне 1,3 трлн рублей. Динамика в этой сфере во многом определяется стоимостью машин и долговой нагрузкой заемщиков.

Важно отметить, что до конца года основную роль на рынке кредитования будут играть государственные программы поддержки. Они остаются главным драйвером выдачи кредитов.

ИА «Орелград»