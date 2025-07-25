Менеджера пункта заказов «Вайлдберрис» осудили за мошенничество

25.7.2025 | 16:46 Криминал, Новости

Также Орловский районный суд вынес приговор её сообщнику.

Фото: ИА “Орелград”

Его также признали виновным в мошенничестве.

Отягчающим обстоятельством стало то, что фигуранты действовали вместе, причём по предварительному сговору. Как сообщает прокуратура Орловской области, они заказывали товары в данном пункте, но без предварительной оплаты. Затем они похищали их, оформляя фиктивные возвраты.

В итоге ООО «Вайлдберриз» причинили ущерб в размере около 183 тысяч рублей.

Суд оштрафовал менеджера на 70 тысяч рублей, её сообщника — на 100 тысяч.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования