Менеджера пункта заказов «Вайлдберрис» осудили за мошенничество

Также Орловский районный суд вынес приговор её сообщнику.

Его также признали виновным в мошенничестве.

Отягчающим обстоятельством стало то, что фигуранты действовали вместе, причём по предварительному сговору. Как сообщает прокуратура Орловской области, они заказывали товары в данном пункте, но без предварительной оплаты. Затем они похищали их, оформляя фиктивные возвраты.

В итоге ООО «Вайлдберриз» причинили ущерб в размере около 183 тысяч рублей.

Суд оштрафовал менеджера на 70 тысяч рублей, её сообщника — на 100 тысяч.

ИА «Орелград»