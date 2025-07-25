Менеджера пункта заказов «Вайлдберрис» осудили за мошенничество

Также Орловский районный суд вынес приговор её сообщнику.
Его также признали виновным в мошенничестве.
Отягчающим обстоятельством стало то, что фигуранты действовали вместе, причём по предварительному сговору. Как сообщает прокуратура Орловской области, они заказывали товары в данном пункте, но без предварительной оплаты. Затем они похищали их, оформляя фиктивные возвраты.
В итоге ООО «Вайлдберриз» причинили ущерб в размере около 183 тысяч рублей.
Суд оштрафовал менеджера на 70 тысяч рублей, её сообщника — на 100 тысяч.
ИА «Орелград»