Для Орловской области подыщут лучший бренд

Соответствующий указ издал врио губернатора Вадим Тарасов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов распорядился о проведении открытого конкурса на лучший бренд (серию брендов) Орловской области. Указ уже вступил в силу. Целью проведения конкурса названо «устойчивое повышение конкурентоспособности региона на межрегиональном и международном рынках инвестиций, экспорта товаров и услуг, в сфере транслирования культурных ценностей и смыслов на основе синергетического эффекта представления и повышения узнаваемости идентичности мест в рамках управления развитием территорий Орловской области».

Участие в нем могут принять совершеннолетние граждане, достигшие возраста 18 лет, юридические лица, некоммерческие организации, творческие коллективы и консорциумы. На суд конкурсной комиссии они должны представить концепцию бренда Орловской области. Судя по положению, это должно быть вербальное выражение особенностей Орловской области, которое может содержать образы, символы, идеи, ценностные характеристики, личности, произведения, места, народные промыслы, товары и услуги.

Организатором конкурса станет департамент по проектам развития территорий Орловской области. Кстати, перед стартом конкурса департамент должен провести своего рода опрос общественного мнения. И уже затем на основании поступивших от граждан и юридических лиц предложений сформировать рекомендации по разработке концепции бренда Орловской области и его визуального представления. Конкурс планируют провести в два этапа. Первый этап – прием заявок в течение 30 рабочих дней со дня размещения извещения о проведении конкурса, второй этап – прием конкурсных предложений.

«Представляя заявку, участник первого этапа конкурса дает свое согласие на ее использование департаментом и обязуется не препятствовать обнародованию и использованию заявки в любом объеме и любым законным способом в средствах массовой информации и социальных сетях, – говорится в положении о конкурсе. – Участник первого этапа может подать только одну заявку».

При подготовке заявки запрещено использовать: средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставлена правовая охрана; сведения, направленные на разжигание нетерпимости; оскорбительные образы, сравнения и выражения; элементы памятников, художественных работ и других произведений, охраняемых авторским правом, без согласия соответствующих правообладателей; сведения, запрещенные к неограниченному публичному распространению в силу действующего законодательства Российской Федерации.

ИА “Орелград”