Установка бюста Ушакова потребовала разъяснений

Вопрос был рассмотрен на заседании экспертов.

В Орле прошло очередное заседание научно-методического совета по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Совет действует на постоянной основе при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Глава этого ведомства Иван Алтухов и провел заседание. В повестку дня было включено несколько вопросов. Одним из самых интригующих стало рассмотрение вопроса об установке бюста Федору Ушакову на территории «Фундаментальной библиотеки ОГУ имени И. С. Тургенева».

Как уже писал «Орелград», официального открытия бюста не было, а обстоятельства его появления покрыты завесой тайны. Даже многие эксперты были удивлены появлением нового памятника, поскольку подобное возможно после довольно непростой и длительной процедуры согласования. В противном случае памятники росли бы по всему городу просто по желанию некоторых граждан. На табличке указано, что бюст установлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Его реализует российский меценат Михаил Сердюков.

Члены научно-методического совета по объектам культурного наследия изучили данный вопрос и рекомендовали управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области направить письмо исполняющему обязанности ректора Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева Павлу Меркулову с официальным запросом имеющейся информации об установке бюста Ушакову на территории Фундаментальной библиотеки ОГУ. Решение было принято единогласно.

К слову, Федор Федорович Ушаков родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Получил домашнее образование, а в 16 лет был зачислен в Морской шляхетный кадетский корпус в Петербурге. Свое первое плавание он совершил в составе экспедиции Чичагова из Кронштадта вокруг Норвегии до Шпицбергена, в Архангельск и обратно (1766-1767). Ушаков прославился во время Русско-турецкой войны, где он с успехом применил новую тактику, отойдя от классических норм ведения морского боя.

В марте 1790-го он принял на себя командование Черноморским флотом, а 8 июля того же года нанес поражение турецкой эскадре в Керченском проливе, не дав ей высадить десант на побережье Крыма. 28 августа того же года Ушаков в двухдневном сражении разгромил турецкий флот, стоявший между островами Тендра и Хаджибея. Какое отношение Ушаков имеет к Орлу и Орловской области, непонятно.

ИА “Орелград”