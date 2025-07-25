В Орле скончалась ветеран войны Ольга Елецкая

25.7.2025 | 11:03 Новости, Общество

Ей было 104 года.

Фото: Горсовет Орла

Ольга Родионовна Елецкая родилась в 1920 году в Курске. После начала Великой Отечественной войны оказалась в эвакуации, а затем — в составе железнодорожной бригады. Участвовала в боях на Орловско-Курской дуге — восстанавливала разрушенные пути и мосты, системы связи.

Далее её военный путь пролегал через Белоруссию и Польшу. После Победы Ольга Елецкая и её муж переехали в Орёл.

Ветеран была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и юбилейными медалями в честь Дня Победы.

В 2019-м году горсовет Орла назвал её «старейшей жительницей города».

ИА «Орелград»


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