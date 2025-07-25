«Голливудскую» погоню в Новосиле оценил суд

Дело об эффектном происшествии изучил суд района Орловской области.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению следствия и суда, он применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Жертвой преступника стал инспектор отделения дорожно-патрульной службы.

Из материалов дела следует, что ночью он нес дежурство на служебном автомобиле. Коллеги сообщили ему, что поступило тревожное сообщение: в таком-то районе стоит автомобиль, возможно, его водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор вместе с напарником отправились по указанному адресу для проверки поступившего сигнала. Автомобиль они вскоре нашли – оказалось, что он съехал с дороги в кювет. Заметив полицейских, водитель попытался сбежать с места происшествия. А сотрудник полиции подбежал к аварийному авто, чтобы задержать водителя и препроводить его в служебный автомобиль, для составления административного материала.

Водитель передумал бежать и забаррикадировался в автомобиле. Подбежав к машине, инспектор потребовал от водителя разблокировать двери и заглушить двигатель. Однако тот не только не разблокировал двери, но и попытался скрыться, нажав на педаль газа. Тогда полицейский достал из кобуры табельный пистолет, рукояткой разбил стекло водительской двери и через оконный проем попытался вытащить ключ из замка зажигания заведенного автомобиля.

В ответ водитель начал бить инспектора по руке, затем снова нажал на педаль газа, из-за чего автомобиль сорвался с места, а полицейский получил травму. Допрошенный в судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме. Суду он рассказал, что они вместе с приятелем решили покататься по городу. Машина съехала в кювет. Полицейских он испугался, потому что водительских прав у него нет. И еще больше испугался, когда, по его словам, «начали стрелять».

Кстати, а машине он далеко не уехал, так как она, не доехав и до ближайшей лесопосадки, застряла в грязи. Он бросил машину и побежал, а через некоторое время пешком вернулся домой. Вскоре его вычислили и задержали. Перед инспектором он извинился, но от приговора его это не спасло. Осужденный получил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

ИА «Орелград»