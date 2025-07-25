В здании на улице Ленина в Орле запретили хранить взрывчатку

Бывшая гостиница Иордан получила границы и особый статус.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов утвердил границы территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание бывшей гостиницы Е. К. Иордан», XIX век. Оно хорошо известно орловцам, так как расположено в историческим центре Орла, на улице Ленина, 19/2. Это двухэтажное кирпичное здание стоит напротив кинотеатра «Победа», фактически на углу улицы Ленина и Георгиевского переулка.

Оно обладает богатой историей. Считается, что в конце 1850-х годов в этой гостинице останавливался Иван Тургенев, работавший в то время над романом «Дворянское гнездо». А в 1859 году в гостинице жил выдающийся фольклорист, этнограф и писатель Павел Якушкин. Упоминания гостиницы Иордана встречаются и в записках Николая Лескова. Дом был построен по проекту, составленному городовым архитектором Дмитрием Ореховым в апреле 1856 года, для купчихи Евы Карловны Иордан по заказу ее мужа. Он неоднократно менял владельцев, а в 1917 году был национализирован.

В соответствии с приказом управления в установленных границах дома-памятника вводится правовой режим использования территории. Так, на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, в том числе благоустройство территории, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности здания и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Запретный список оказался шире.

Так, на территории памятника запрещается капитальное строительство и увеличение его объемно-пространственных характеристик, проведение земляных и строительных и иных работ, изменяющих предмет охраны объекта, его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Нельзя использовать это здание под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, под лаборатории, связанные с неблагоприятным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Установлены и требования к объектам капитального строительства, расположенным в границах памятника. Тут, в частности, запрещается «распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

ИА «Орелград»