Железнодорожникам возместят потери от перевозки детей

Областные власти объявили о проведении конкурсного отбора получателей субсидии.

О проведении отбора получателей субсидий на возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении объявил департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Так называемые выпадающие доходы от перевозки льготников компенсируются из бюджета региона.

На территории области работает один такой перевозчик, но проведение конкурсного отбора необходимо согласно требованиям закона. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта положена в связи с установлением правительством Орловской области льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также студентов-очников вузов и организаций среднего профессионального образования.

Льготы даны именно на проезд в пригородном сообщении. Отбор проводится в электронном виде при помощи системы «Электронный бюджет». Отзыв заявок соискателей системой не предусмотрен, но вносить изменения в заявки можно. Департамент вправе отклонить заявку, если в ней указаны недостоверные сведения. Например, о количестве перевезенных льготников. Несоответствие участника отбора требованиям также может послужить основанием для отклонения заявки.

Так, участник отбора не должен являться иноагентом или российским юридическим лицом, в уставном капитале которого имеется доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц. Он не должен получать аналогичные субсидии из федерального бюджета, не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечне организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, составляемом Советом Безопасности ООН.

Соискатель должен иметь лицензию на перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и работать в пригородном сообщении по территории Орловской области на основании заключенного с департаментом договора. Заявки будут оценивать по балльной системе, шкала оценок – от 0 до 100 баллов.

ИА «Орелград»