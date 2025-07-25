Команда губернатора в ручном режиме решила много мелких проблем

Администрация губернатора детально отчиталась о проделанной работе.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о работе с обращениями граждан. Из отчета следует, что во втором квартале 2025 года с учетом установленных сроков было рассмотрено 1284 письменных обращения. Из них 470 обращения, или 36,6 процента, были поставлены на контроль лично губернатором Андреем Клычковым, а также его заместителями и руководителями профильных департаментов.

Отмечается, что 143 обращения граждан было рассмотрено совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, в том числе девять – с выездом на место. В целом за второй квартал текущего года положительно было 494 устных и письменных вопросов орловцев. Администрация губернатора привела буквально адресный перечень работ, которые проводились фактически в ручном режиме. Большая их часть касалась относительно мелких проблем.

К примеру, по всему региону после сигналов граждан по поручению губернатора и его подчиненных проводился ямочный ремонт дорог. Судя по количеству отремонтированных дорожных объектов, эти вопросы волновали сотни жителей области. Так, в ручном режиме ямочный ремонт проводился на дорогах «Колпны – Белый Колодезь Первый – Просека», «Орел – Тамбов» – Богодухово», «Разбегаевка – Васильевка», Верховье – Большая Дорога», «Малоархангельск – Прогресс – Луковец – Губкино», Северный подъезд к городу Мценску и др.

В поселке Дросково Покровского района по просьбе граждан были перенесены в другое место два дорожных знака; в деревне Парамоново Урицкого района при содействии команды губернатора было произведено благоустройство братской могилы советских воинов, погибших в 1943 году, а на территории воинского захоронения вблизи деревни Каргашинка Болховского района только после обращения к руководству региона была скошена трава. Подобных примеров в перечне еще достаточно много.

ИА “Орелград”