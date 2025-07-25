На Орловщине вдвое упало производство мебели и электрооборудования

Динамику промышленного производства оценили статистики.

Орелстат представил оперативные данные о динамике промышленного производства по итогам июня 2025 года. Судя по приведенным данным, отрасль продолжает минусовать. Индекс промышленного производства по итогам первой половины текущего года предварительно оценивается всего в 96 процентов. Это означает, что промышленность региона завершила первое полугодие сокращением объемов производства на 4 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Непосредственно в июне 2025 года индекс промпроизводства составил всего 93 процента, то есть показатели по сравнению с июнем 2024 года упали на 7 процентов. Тревожит то, что флагман промышленности – обрабатывающие производства – заметно снизили свои показатели. По отношению к январю-июню 2024 года снижение составило 2,6 процента, в июне по отношению к прошлогоднему июню – 5,4 процента. Многие секторы при этом сократили свои показатели довольно значительно.

«Существенное снижение к соответствующему месяцу прошлого года зафиксировано в производстве: мебели – минус 57,5 процента, электрического оборудования – минус 49,8 процента, напитков – минус 40 процентов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – минус 38,7 процента, химических веществ и химических продуктов – минус 26,8 процента, текстильных изделий – минус 26,2 процента», – перечислили в Орелстате.

Впрочем, некоторые секторы, напротив, в непростых экономических условиях «рванул вверх». Так, в прошедшем июне по сравнению с июнем 2024 года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 46,2 процента, объемы выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, возросли на 22,8 процента, кожи и кожаных изделий – на 16,9 процента, прочих готовых изделий – на 13,3 процента.

В Орелстате также отметили, что все четыре сектора, по показателям работы которых рассчитывается индекс промышленного производства, находятся в отрицательной зоне. Помимо обрабатывающих производств в минусе оказались: сырьевой сектор – 90,3 процента к уровню июня 2024 года и 92,9 процента к уровню января-июня 2024 года, энергетический сектор – 83,6 и 92,5 процента соответственно, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – 81,1 и 76 процентов соответственно.

ИА «Орелград»