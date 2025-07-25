В Орле на День города устроят караоке Победы

Караоке под открытым небом пройдет на площадке перед «Бунинкой».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала любопытное мероприятие, которое пройдет 5 августа с 12.00 до 18.00 на летней площадке перед ее зданием. Сообщается, что в День города для всех желающих будет организовано караоке под открытым небом. Мероприятие пройдет под названием «Песни, с которыми мы победили» в рамках социально-культурной акции «День города в библиотеке им. И. А. Бунина».

«В этот день можно будет спеть песни о Великой Отечественной войне, ставшие символами праздника, лирические композиции отечественных композиторов, популярные песни разных лет из отечественных кинофильмов, а также выбрать и исполнить песню по своему желанию, – говорят в «Бунинке». – Приглашаем вспомнить хорошие песни, любимые многими поколениями и отдать дань уважения героям, память о которых, живет в наших сердцах и сейчас».

В этот же день, 5 августа, в 15.00 на летней площадке перед областной библиотекой также состоится концерт орловского музыканта Сергея Можарова «От Курска и Орла война нас довела». Он тоже будет посвящен празднованию Дня города Орла. Сергей Можаров исполнит стихи, попурри известных и любимых песен Великой Отечественной войны, песни на слова орловских поэтов и песни об Орле. Кроме того, в концертную программу включены композиции на стихи Владимира Высоцкого и собственные сочинения автора.

Стоит отметить, что с 28 июля по 14 сентября в «Бунинке» в рамках празднования Дня города будет работать художественная выставка работ студентов Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова. «Под руководством художников-педагогов студенты создали 11 картин со знакомыми каждому орловцу видами. Все работы индивидуальны и обладают своим неповторимым стилем. Приглашаем всех желающих ознакомиться с творчеством юных художников! Вход бесплатный», – отметили в библиотеке.

Возрастные ограничения: 12+

ИА «Орелград»