Мэр Орла согласовал облик новостройки на Матросова

В настоящий момент здание уже выросло до восьми этажей.

На минувшей неделе подписано постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирного дома, «строительство которого планируется» в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010401:307 (ул. Матросова, д. 3б).

В администрацию в начале июля обратилось ООО «СЗ Вертикаль». Заявителем были предоставлены пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, объемно-планировочные и архитектурные решения. Администрация города Орла постановила согласовать облик дома. Общая площадь МКД – 6851,9 кв. м, количество этажей – 15 этажей, в том числе один подземный. Дом соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте, отмечено в документе.

Примечательно, что в постановлении строительство дома «планируется». В реальности, в июле 2025 года, он уже возвышается над Колледжем культуры и общежитием ОГИК. На ресурсе наш.дом.рф проект опубликован в августе 2024 года. Уже распродано 11% квартир. Генподрядчик – ООО «Сантехэнергомонтаж». Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году.

Напомним, скандальную стройку пытались остановить депутаты облсовета. По крайней мере, заявляли об этом весной 2024 года.

ИА “Орелград”