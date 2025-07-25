Мэр Орла согласовал облик новостройки на Матросова

25.7.2025 | 7:25 Новости, Строительство

В настоящий момент здание уже выросло до восьми этажей.

Наш.дом.рф

На минувшей неделе подписано постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирного дома, «строительство которого планируется» в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010401:307 (ул. Матросова, д. 3б).

В администрацию в начале июля обратилось ООО «СЗ Вертикаль». Заявителем были предоставлены пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, объемно-планировочные и архитектурные решения. Администрация города Орла постановила согласовать облик дома. Общая площадь МКД – 6851,9 кв. м, количество этажей – 15 этажей, в том числе один подземный.  Дом соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте, отмечено в документе.

Примечательно, что в постановлении строительство дома «планируется». В реальности, в июле 2025 года, он уже возвышается над Колледжем культуры и общежитием ОГИК. На ресурсе наш.дом.рф проект опубликован в августе 2024 года. Уже распродано 11% квартир. Генподрядчик – ООО «Сантехэнергомонтаж». Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году.

Напомним, скандальную стройку пытались остановить депутаты облсовета. По крайней мере, заявляли об этом весной 2024 года.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования