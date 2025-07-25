Выставлено на продажу здание клуба «Орелтекмаш»

Является объектом культурного наследия регионального значения.

АО «ДОМ.РФ» продает находящийся в федеральной собственности объект недвижимого имущества площадью 2 849,3 кв. метра (кадастровый номер 57:25:0030502:167), с одновременным предоставлением в аренду участка площадью 2 571 кв. метр. Здание №155 по улице Московской является объектом культурного наследия регионального значения – клуб ПО «Орелтекмаш» (1928-1930 гг). Накануне, 24 июля, начался прием заявок на участие в электронном аукционе.

Вид разрешенного использования земли – бытовое обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание. Участок находится в общественно-деловой функциональной зоне. Здание четырехэтажное, включая один подземный. Материал стен – кирпич, полы – цемент. В здании четыре входа. Столярное заполнение некоторых окон утрачено. Внутренние двери демонтированы. Отделка требует капремонта. Общее физическое состояние объекта недвижимого имущества – условно-удовлетворительное, отмечено в документации. Инженерные коммуникации подведены, в настоящий момент отключены. Имущество не используется.

Начальная цена – 22,94 млн рублей. Для участия в торгах необходим задаток в размере 10% стоимости. Шаг аукциона – 1%. Торги состоятся 5 сентября.

ИА “Орелград”