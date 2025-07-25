В Орле наградили 108 работников торговли

25.7.2025 | 16:50 Новости, Экономика

Церемония прошла перед профессиональным праздником.

Фото: Администрация города Орла

День работника торговли отмечается в четвёртую субботу июля. Праздник существует с 2013 года.

Торжественная церемония прошла в большом зале городской администрации.

Как рассказал заместитель мэра Орла Алексей Степанов, для города сфера торговли является одной из главных. В ней заняты около 40 тысяч человек — больше, чем в других.

108 работников получили региональные и муниципальные награды. Творческую программу обеспечили артисты Орловского городского центра культуры.

ИА «Орелград»


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