В Орле наградили 108 работников торговли

Церемония прошла перед профессиональным праздником.

День работника торговли отмечается в четвёртую субботу июля. Праздник существует с 2013 года.

Торжественная церемония прошла в большом зале городской администрации.

Как рассказал заместитель мэра Орла Алексей Степанов, для города сфера торговли является одной из главных. В ней заняты около 40 тысяч человек — больше, чем в других.

108 работников получили региональные и муниципальные награды. Творческую программу обеспечили артисты Орловского городского центра культуры.

ИА «Орелград»