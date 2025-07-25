В Орловской области решили обеспечить поток туристов на три года

Правительство региона уточнило критерии и условия предоставления грантов.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления грантов на развитие туристской инфраструктуры. Речь идет о мерах государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Прежде всего, скорректированы цели предоставления гранта и добавлено важное направление, связанное с продвижением туризма, а именно: создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры.

Кроме того, бюджетные гранты можно тратить на: приобретение оборудования для объектов туристской инфраструктуры и показа, туристских информационных центров, пунктов проката, детских и спортивных комплексов, комнат матери и ребенка и пунктов телемедицины; разработку и реализацию новых туристских маршрутов; создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов; реализацию проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Документ в целом предусматривает стимулирование развития инклюзивного туризма, в том числе оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и другие мероприятия по созданию безбарьерной среды. Также область поможет бизнесу с реализацией проектов, ориентированных на продвижение туристских маршрутов, брендов и дестинаций Орловской области в других регионах России и на территориях иностранных государств, включая выставки, мероприятия, взаимодействие со средствами массовой информации и блогерами.

Бюджетные средства также разрешено тратить на организацию круглогодичной работы и расширение доступности плавательных бассейнов, в том числе на приобретение систем подогрева, теплообменных устройств и мобильных погружных устройств для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна цель гранта – создание или приобретение, установка объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, навесных конструкций для транспортных средств, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации ночлега туристов.

Документом определено, что использование средств гранта будет контролироваться и сопровождаться казначейством. Кроме того, уточнены условиями предоставления гранта. Прежде всего, соискатель должен дать обязательство реализовать свой проект на территории Орловской области в установленный соглашением срок. Есть и важное новое условие – участник конкурса на получение гранта должен дать обязательство обеспечить поток туристов на территории Орловской области в рамках своего проекта в течение как минимум трех лет с даты получения гранта.

ИА «Орелград»