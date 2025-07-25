В Орле не нашли желающих благоустраивать дворы двух школ

25.7.2025 | 8:17 ЖКХ, Новости

Подрядчиков не заинтересовали 48 миллионов.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

В середине июля стартовали два электронных аукциона. Приведение в порядок территории лицея №32 оценили в 23,39 млн рублей, гимназии №39 – 24,76 млн рублей. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, указанные школы капитально ремонтируются. Мэр Орла Юрий Парахин заявил на совещании в обладминистрации, что будут делать все возможное, чтобы учащиеся вернулись в лицей в День знаний, по гимназии №39 – «есть риски». Оба здания ремонтирует ООО «Стройкомплект».

Школу №15 приводит в порядок ООО «Авилон». В здании уже проводят уборку, идет расстановка мебели. На территории снесли старый забор, ветхие зеленые насаждения и ровняют грунт.

ИА “Орелград”


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