В Орле не нашли желающих благоустраивать дворы двух школ

Подрядчиков не заинтересовали 48 миллионов.

В середине июля стартовали два электронных аукциона. Приведение в порядок территории лицея №32 оценили в 23,39 млн рублей, гимназии №39 – 24,76 млн рублей. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, указанные школы капитально ремонтируются. Мэр Орла Юрий Парахин заявил на совещании в обладминистрации, что будут делать все возможное, чтобы учащиеся вернулись в лицей в День знаний, по гимназии №39 – «есть риски». Оба здания ремонтирует ООО «Стройкомплект».

Школу №15 приводит в порядок ООО «Авилон». В здании уже проводят уборку, идет расстановка мебели. На территории снесли старый забор, ветхие зеленые насаждения и ровняют грунт.

ИА “Орелград”