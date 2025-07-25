Орловчанку наказали за попытку продать автомобиль

На сомнительную сделку обратила внимание прокуратура.

Заместитель прокурора Заводского района города Орла передал в арбитражный суд материалы административного дела, возбужденного по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ. Он просил привлечь к административной ответственности местную жительницу. В обоснование требований заявитель указал, что женщина при наличии у нее признаков банкротства совершила отчуждение имущества безвозмездно, чем причинила ущерб кредитору.

Как следует из материалов дела, ранее прокуратурой Заводского района в отношении гражданки была проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о несостоятельности. В ходе проверки было установлено, что в 20-х числах июля 2022 года женщина заключила с частным лицом договор купли-продажи транспортного средства. Проще говоря, она продала свой автомобиль «Лада Самара» 2008 года выпуска за 50 тысяч рублей.

Право собственности на транспортное средство перешло к покупателю с момента подписания договора купли-продажи. Однако прокуратура также выяснила, что примерно за полтора месяца до этого, в июне 2022 года, орловчанка обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением, в котором просила признать ее банкротом. Таковой ее признали, правда, произошло это уже в июне 2023 года. Прошел еще почти год, и в марте 2024-го финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительной указанной выше сделки купли-продажи «Лады Самары» и применении последствий недействительности сделки путем приведения сторон в первоначальное положение.

То есть, покупателя хотели обязать вернуть автомобиль продавцу. Финансовый управляющий представил тогда суду заключение об оценке имущества, согласно которому средняя стоимость «Лады Самары» 2008 года выпуска в середине 2022 года составляла 146 333,33 рубля. По такой логике, орловчанка продала машину втрое дешевле среднерыночной цены, при этом она уже вовсю банкротилась. У нее имелись долги по банковским кредитам и налогам.

Суд установил, что на день совершения оспариваемой сделки орловчанка отвечала признакам неплатежеспособности. А вот доказательств того, что оспариваемая сделка по отчуждению имущества была возмездной, в материалы дела представлено не было. То есть, возможно, покупатель и не платил указанные выше 50 тысяч рублей. Осенью прошлого года сделка была признана недействительной, нового владельца обязали возвратить автомобиль в конкурсную массу.

Данное определение суда не обжаловалось, а после того, как оно вступило в законную силу, прокуратура вынесла постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Суд с мнением прокуратуры согласился, признал орловчанку виновной и вынес ей наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

ИА «Орелград»