Орловские ветераны СВО встретятся с детьми в оздоровительных лагерях

25.7.2025 | 17:07 Новости, СВО

Общение состоится в рамках всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству».

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятия организуют общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества». Впервые акция проходила в минувшем году.

Аналогичные встречи организованы и во всех других регионах России. Всего с момента запуска проекта по всей стране выступили около 250 героев.

В Орловской области ближайшая встреча состоится 7 августа. Перед детьми выступит Игорь Васюков, ветеран СВО, а также ряда других военных конфликтов. Об этом сообщает «Первый областной».

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ИА «Орелград»


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