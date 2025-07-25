Орловские ветераны СВО встретятся с детьми в оздоровительных лагерях

Общение состоится в рамках всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству».

Мероприятия организуют общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества». Впервые акция проходила в минувшем году.

Аналогичные встречи организованы и во всех других регионах России. Всего с момента запуска проекта по всей стране выступили около 250 героев.

В Орловской области ближайшая встреча состоится 7 августа. Перед детьми выступит Игорь Васюков, ветеран СВО, а также ряда других военных конфликтов. Об этом сообщает «Первый областной».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»