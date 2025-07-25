Тысячи нарушений выявлены в сфере газификации

На крупную сумму оштрафованы газораспределительные компании.

Антимонопольными органами в текущем году выявлено 4889 нарушений, касающихся правил подключения к сетям газораспределения. За это время газораспределительные компании оштрафованы на 130,2 миллиона рублей. В случае выявления нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны ГРО служба незамедлительно принимает меры реагирования. Об этом рассказала заместитель руководителя Орловского УФАС России Наталия Аксенова, принявшая участие в заседании штаба по обеспечению подготовки и реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области.

Оно прошло под председательством члена правительства Орловской области – руководителя регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергея Латынина. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, целью мероприятия являлась выработка согласованных решений и координация действий заинтересованных сторон для успешного осуществления мероприятий по развитию газовой инфраструктуры региона.

«В ходе мероприятия участники обменялись мнениями, что позволило сформировать комплекс мер, направленных на ускорение темпов газификации объектов ЖКХ, промышленности и социальной сферы, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Реализация региональной программы газификации имеет стратегическое значение для улучшения качества жизни населения, повышения энергетической безопасности и снижения экологической нагрузки на окружающую среду».

Напомним, в Орловской области выдают субсидии на компенсацию расходов на газификацию домовладений. Максимальный размер такой субсидии – 100 тысяч рублей. По данным пресс-службы губернатора, за весь период действия данной меры поддержки, то есть с 2022 года, субсидии получили 268 орловцев, их общая сумма превысила 22 миллиона рублей. В соответствии с федеральным и региональным законодательством право на компенсацию расходов на газификацию домовладений имеют: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; участники СВО и члены их семей; инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды 1, 2 и 3 групп; дети войны Орловской области; семьи, имеющие ребенка-инвалида; малоимущие и многодетные семьи; супруги погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; малолетние узники фашистских лагерей.

ИА “Орелград”