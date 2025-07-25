В орловской прокуратуре примут предпринимателей

25.7.2025 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Мероприятие пройдёт 4 августа.

Фото: ИА «Орелград»

Приём начнётся в 10:00. Его совместно проведут прокурор Орловской области Алексей Тимошин и региональнй Уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин.

Чтобы побеседовать с ними и рассказать о своих проблемах, потребуется предварительная запись.

Телефоны для связи:

  • 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина,
  • 8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования