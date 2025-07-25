В орловской прокуратуре примут предпринимателей

Мероприятие пройдёт 4 августа.
Приём начнётся в 10:00. Его совместно проведут прокурор Орловской области Алексей Тимошин и региональнй Уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин.
Чтобы побеседовать с ними и рассказать о своих проблемах, потребуется предварительная запись.
Телефоны для связи:
- 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина,
- 8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор.
ИА «Орелград»