В Орле нашла замену подрядчику, уклонившемуся от подписания контракта

26.7.2025 | 10:02 ЖКХ, Новости

Благоустраивать территорию у городского центра культуры будет ТСК «Альянс».

Фото: МБУК “Орловский городской центр культуры”

Накануне, 25 июля, ОГЦК  подписан контракт с ООО «ТСК «Альянс» на благоустройство территории у здания №261А по улице Комсомольская. Цена – 24 412 703 рубля 20 копеек. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Примечательно, что в начале июля администрация Орла сообщила, что подрядчиком будет ООО «СК ГАРАНТ». За три месяца компания должна была благоустроить 7760,5 кв. м общественного пространства. Однако победитель электронного аукциона уклонился от заключения контракта.

Напомним, ООО «ТСК «Альянс» благоустраивало скверы Гуртьева и Бунина в Орле. Также компания будет капитально ремонтировать улицу Салтыкова-Щедрина. Кроме того, ООО «ТСК «Альянс» в 2025 году получило контракты на ремонт центра культуры «Аура» и  Кромской СОШ.

ИА “Орелград”


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