Дроппер избежал запрета на посещение массовых мероприятий

Суд рассмотрел иск об установлении дополнительных ограничений.

Мценский районный суд рассмотрел административное исковое заявление МО МВД России «Мценский» об установлении осужденному дополнительных ограничений. Как пояснили в пресс-службе суда, в феврале 2024 года данный гражданин, ранее неоднократно судимый, рецидивист, был признан виновным в незаконном сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Осудили его по части 1 статьи 187 УК РФ, по которой все чаще судят так называемых дропперов – участников мошеннических схем, которые являются посредниками в цепочке вывода украденных денег и их обналичивания.

«Осужденный по предложению неустановленного лица – фигуранта другого уголовного дела как подставное лицо согласился за вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции и открывать расчетные счета как индивидуальный предприниматель, понимая, что они будут использованы для незаконных финансовых операций другими лицами, – уточнили в пресс-службе Мценского районного суда. – Он не вел и не намеревался вести финансово-хозяйственную деятельность. Окончательное основное наказание с учетом предыдущего приговора – 1 год и 1 месяц лишения свободы, он отбывал в исправительной колонии строгого режима. Приговором суда ему также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей».

В прошлом году решением суда осужденному был установлен административный надзор на срок погашения его судимости – 8 лет. Данный срок начал отчитываться после освобождения из колонии, со дня постановки на учет в органе внутренних дел по месту жительства. Во Мценск после отсидки рецидивист вернулся в ноябре 2024 года. По решению суда он обязан два раза в месяц являться в полицию по месту жительства для регистрации. Ему запрещено находиться вне своего дома по ночам и выезжать без согласия правоохранительных органов за пределы Орловской области.

Кроме того, гражданину запрещено посещать бары, рестораны и кафе, где реализуется алкогольная продукция. Однако в иске мценская полиция указала, что поднадзорный не соблюдал административные ограничения. Так, уже в ноябре 2024 года он дважды совершил правонарушения против порядка управления. В декабре 2024 года и январе 2025 года не явился на обязательную регистрацию в полицию, за что дважды был оштрафован на 1000 рублей.

Полиция просила Мценский районный суд установить дополнительные административные ограничения: обязать осужденного являться уже три раза в месяц в орган внутренних дел для регистрации и запретить ему посещение мест и участие в проведении массовых и иных мероприятий. С первым требованием суд согласился и увеличил число обязательных визитов в полицию до трех раз в месяц. А в удовлетворении второго требования было отказано. Как пояснили в пресс-службе, не было представлено доказательств того, что осужденный в период нахождения под административным надзором совершал правонарушения в момент проведения массовых мероприятий, либо при иных обстоятельствах, но при этом находясь в общественном месте.

ИА “Орелград”