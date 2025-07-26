Орловские организации «доначислили» себе 17 миллионов рублей налога

Они самостоятельно уточнили обязательства по налогу на имущество и избежали штрафов.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в первом полугодии текущего года в бюджет региона поступило более 17 миллионов рублей от организаций, которые уточнили обязательства по налогу на имущество. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен в 2 раза. В ходе самостоятельного уточнения налогоплательщиками своих обязательств поступило около 10,3 миллиона рублей, что на 4 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

«А по результатам проведенной налоговым органом контрольно-аналитической работы в бюджет за первое полугодие поступило около 6,8 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в три раза, – отмечают в региональном Управлении ФНС. – Неуклонный рост поступлений от добровольного уточнения плательщиками своих налоговых обязательств является результатом адресной контрольно-аналитической работы налоговых органов региона, которая направлена, прежде всего, на информирование представителей бизнеса о выявленных налоговых рисках».

В ведомстве подчеркнули, что самостоятельное уточнение налоговых обязательств позволяет избежать начисления штрафов, а также исключает риски применения иных ограничений. Кстати, избежать ошибок в отчетности могут сервисы и инструменты самой налоговой службы. Например, в ведомстве рекомендуют пользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на сайте Федеральной налоговой службы.

«Программа позволяет формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также автоматически проверяет ее корректность, – пояснили в пресс-службе УФНС. – С ее помощью можно сформировать как бумажные, так и электронные документы для представления в налоговый орган. Другая программа «Tester» проверяет файлы налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности на соответствие форматам представления в электронном виде».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года в Орловской области в консолидированный бюджет РФ было собрано более 29,2 миллиарда рублей налогов, что на 9,3 процента, или на 2,6 миллиарда рублей больше, чем было год назад. В федеральный бюджет было перечислено свыше 9,3 миллиарда рублей, что на 21,7 процента больше, чем в прошлом году. А в территориальный бюджет на территории региона собрали 19,9 миллиарда рублей, превысив показатель первой половины 2024 года на 4,3 процента.

ИА “Орелград”