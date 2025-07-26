Наставники помогли трудным подросткам исправиться

Институт наставничества хорошо проявляет себя в самых разных сферах.

В Орловской области за 299 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 217 наставников, в том числе 65 сотрудников ОВД. В результате проводимой ими работы за первое полугодие 2025 года 51 «трудный» подросток был снят с учета в связи с исправлением поведения. Об этом сообщило региональное Управление МВД России. По данным ведомства, в целях профилактики подростковой преступности, во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводится целенаправленная работа с подростками.

Она, прежде всего, направлена на вовлечение несовершеннолетних орловцев в деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, формированию духовно-нравственных ценностей и российской идентичности. В настоящее время в деятельность РДДМ вовлечено более 100 орловских подростков, состоящих на профилактическом учете. Стоит отметить, что в первой половине текущего года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел провели 1273 лекции в общеобразовательных учреждениях в рамках проведения профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний.

К слову, институт наставничества хорошо проявляет себя и в других сферах. Об этом недавно говорили участники круглого стола, прошедшего в Орловском облсовете народных депутатов. Например, начальник регионального управления труда и занятости Александр Сотников рассказал, как наставничество вписывается в сложившуюся ситуацию на рынке труда, когда число вакантных мест превышает число соискателей.

«Он отметил, что сегодня работники отличаются высокой «мобильностью», а наставничество является одним из эффективных инструментов удержания сотрудников на предприятии, к тому же оно помогает им органично влиться в коллектив», – сообщала по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета.

Заместитель руководителя департамента образования Орловской области Сергей Шаров отметил, что в региональной системе образования предусмотрены различные меры поддержки наставничества. Они направлены на развитие кадрового потенциала, повышение качества обучения и адаптацию молодых специалистов. «Обсуждая реализацию наставничества в образовательной сфере, депутаты областного Совета отметили необходимость усиления мер поддержки педагогов, взявших на себя роль наставников», – подытожили в пресс-службе регионального парламента.

ИА «Орелград»