На братских могилах под Орлом появятся QR-коды

Областные власти представили проекты новых информационных табличек.

Новые информационные надписи и обозначения появятся на семи братских могилах советских воинов, погибших в 1943 году в боях за освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Все они являются объектами культурного наследия регионального историко-культурного значения, то есть памятниками истории. В соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, памятники оснащаются новыми информационными табличками, неотъемлемой частью которых будут QR-коды. Последние содержат ссылки на интернет-ресурсы с подробной информацией о каждом памятнике.

Так, уже разработаны проекты новых надписей для братских могил, расположенных на территории Орловского муниципального округа: в деревнях Болотово и Некрасовка, поселках Стрелецкий и Биофабрика, селах Маслово и Спасское. В частности, в Спасском расположена могила советского воина Александра Ефремова. Она имеет статус памятника истории и культуры, который ей был присвоен в 1993 году решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов.

Из исторической справки следует, что в наступательных боях за село Спасское в июле-августе 1943 года погибли воины 41-й и 380-й стрелковых дивизий 50-й и 61-й Армий Брянского фронта. 8 августа 1943 года воины 41-й стрелковой дивизии освободили село Спасское от немецко-фашистских захватчиков. На территории Спасского в могиле на сельском кладбище был похоронен младший лейтенант Ефремов, погибший в том бою.

Исходя из конструктивных характеристик памятника, новая надпись на этой могиле будет установлена в виде информационного щита на отдельно стоящей конструкции. Проектом предусматривается изготовление информационной доски в виде плиты из гранитного камня размером 600х400 мм в металлической оправке. Изображение и информация будут «выбиты» на полированной плите. В проекте подчеркнуто, что новая информационная табличка с надписью и обозначением не окажет воздействия на объект культурного наследия, поскольку будет стоять отдельно от него на самостоятельной стойке.

QR-код появится и на могиле советского воина Алексея Долгорукова, расположенной в селе Маслово. В июле 1943 года фашисты сбили над этим селом самолет летчика-стрелка Долгорукова. Он успел катапультироваться, но был ранен. Немцы быстро нашли место падения самолета и взяли в плен советского героя. Какое-то время они держали его в плену, а затем, когда фашисты начали отступать, расстреляли его. Долгоруков был похоронен местными жителями на краю села, а после окончания войны его останки были перезахоронены на сельском кладбище в Маслово.

ИА «Орелград»