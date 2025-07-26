Орловца осудили за нелегальное оружие

Приговор вынесли жителю Малоархангельского района.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ранее не судимого местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (умышленное преступление против общественной безопасности, выразившееся в незаконном хранении огнестрельного оружия).

По мнению следствия и суда, гражданин нарушил требования статьи 22 Федерального закона Российской Федерации «Об оружии». Ранее сотрудники полиции обнаружили у него дома однозарядную винтовку, которую хозяин хранил в бельевом отсеке дивана. Оружие было изъято и направлено на экспертизу. Последняя показала, что изъятый предмет представляет собой спортивно-охотничье нарезное огнестрельное оружие – однозарядную винтовку.

Эксперт также определил, что винтовка была изготовлена промышленным способом на Тульском оружейном заводе. Однако в ее конструкцию были внесены изменения «путем самодельного укорачивания ствола». В простонародье такое оружие называют обрезом. Также винтовку снабдили изготовленным самодельным способом ложе и мушкой. Винтовка оказалась пригодной для стрельбы патронами кольцевого воспламенения. Владелец незаконно хранил ее до февраля 2025 года.

Оружие полиция у него обнаружила в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в отношении него в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании он с предъявленным ему обвинением согласился полностью, свою виновность в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год и установил следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории Малоархангельского района без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, ему придется раз в месяц являться в надзорный орган для регистрации.

ИА “Орелград”