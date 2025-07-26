Около 1400 орловцев позвонили на «телефон доверия» УМВД

По всем обращениям было организовано проведение проверок.

В первом полугодии 2025 года на «телефон доверия» УМВД (41-38-56) поступило 1433 сообщения от жителей города Орла и Орловской области. Кроме того, на официальный сайт УМВД от граждан поступило еще 1598 обращений. По всем обращениям было организовано проведение проверок, по результатам которых заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования. Об этом сообщило Управление МВД России по Орловской области.

Работа с обращениями граждан этим не ограничивается. Сотрудники различных подразделений предоставляют целый ряд государственных услуг. Например, в отчетном периоде только региональное Управление по вопросам миграции обработало 117 847 обращений в указанной сфере, в том числе через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) – 19 099 обращений, через МФЦ – 42 452 обращения.

Подразделения Госавтоинспекции региона произвели 24 944 регистрационных действия (через ЕПГУ – 7682) и оказали 12 306 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 3357, через МФЦ – 2796). В Информационный центр УМВД за прошедшие полгода поступило 16 442 заявления о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости (через ЕПГУ – 12 978, через МФЦ – 3382). Всего заявителям выдано 14 452 такие справки.

«Управлением по контролю за оборотом наркотиков выдано 97 заключений на 256 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости, вынесено 103 решения об исключении 230 человек из ранее выданных заключений на доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам», – добавили в пресс-службе УМВД России по Орловской области Подробнее о государственных услугах, предоставляемых подразделениями регионального УМВД, можно узнать на официальном сайте ведомства в разделе «Государственные услуги».

ИА “Орелград”