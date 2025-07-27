Амчанку решили не судить за «кражу» телефона

Женщина, вероятно, даже не подозревала, чем может обернуться находка на улице.

Во Мценске благополучно разрешилась история с находкой на улице, которая едва не испортила жизнь местной жительнице. Правоохранительные органы завели на нее уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину). Оно было передано на рассмотрение в Мценский районный суд.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление амчанка совершила в марте 2025 года, причем совершила его при обстоятельствах, в которые может попасть каждый. Она шла по улице и увидела лежащий на снегу мобильный телефон. Поблизости никого не было. Убедившись в том, что за ней никто не наблюдает, женщина взяла мобильный телефон и положила его в свою сумку, после чего спокойно отправилась дальше по своим делам.

Однако с точки зрения закона, амчанка тайно похитила чужое имущество. Следствие в своих материалах отмечало, что она «с похищенным телефоном с места совершенного преступления скрылась, распорядившись им в последующем в личных целях по своему усмотрению». Как сообщили в пресс-службе Мценского районного суда, владелец мобильника очень переживал. Телефон стоил почти 27 тысяч рублей, был приобретен в кредит, и на момент его «кражи» владелец еще не полностью выплатил деньги за покупку.

«Обнаружив через короткий промежуток времени исчезновение телефона, он в тот же день на автомобиле вернулся к месту, где у него выпал телефон, однако на улице его уже не нашел, – сообщает пресс-служба Мценского райсуда. – Звонки потерпевшего на свой абонентский номер результатов не принесли. Материальный ущерб в результате похищения телефона – 26 729 рублей 83 копейки – являлся для потерпевшего значительным, и он обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением».

Полиция быстро вычислила и нашла «похитительницу». Та не стала отпираться и полностью признала свою вину. Тем не менее, ей грозило уголовное наказание со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. В ходе судебного разбирательства потерпевший обратился к суду с заявлением о прекращении уголовного дела, так как с подсудимой они примирились, и она полностью загладила причиненный ему ущерб.

«Амчанка и ее и защитник согласились на прекращение уголовного дела по данному основанию, государственный обвинитель также не возражал против прекращения уголовного дела, – пояснили в суде. – С учетом исследованных фактических обстоятельств дела суд убедился в соблюдении всех условий, предусмотренных для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, и пришел к выводу и достаточности оснований для удовлетворения заявления потерпевшего».

ИА “Орелград”