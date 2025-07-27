Родовые корни Римского-Корсакова нашли в Орловской области

Открытие совершил известный орловский краевед Александр Полынкин.

Государственный архив Орловской области передал Государственному дому-музею Н.А. Римского Корсакова сканированные копии документов о родителях композитора. Оригиналы, как оказалось, хранятся именно в Орле. Как пояснили в госархиве, сведения о родителях композитора были выявлены орловским краеведом Александром Полынкиным. Он же и сообщил о своих находках Государственный дом-музей Н.А. Римского Корсакова.

Как известно, Николай Римский-Корсаков родился 18 марта 1844 года в городе Тихвине тогда еще Новгородской губернии, сейчас его малая родина расположена на территории Ленинградской области. Его отец Андрей Римский-Корсаков был сначала новгородским вице-губернатором, а затем — гражданским губернатором в Волынской губернии. А мать композитора Софья Скарятина была дочерью орловского помещика Василия Скарятина и крепостной крестьянки.

«Отец композитора – волынский губернатор Андрей Петрович Римский-Корсаков – был дружен с семьей малоархангельских помещиков Скарятиных, владевших имением в селе Троицком (Скарятино), – пояснили в Государственном архиве Орловской области. – В усадьбу к другу Якову Федоровичу Скарятину он приезжал на заре своей карьеры погостить и здесь же познакомился с его воспитанницей Софьей Васильевной».

Из сохранившейся метрической записи Троицкой церкви села Троицкое (Скарятино) следует, что Софья родилась 17 сентября 1802 года. Ее матерью была «дворовая девица Ксения Артемьева», а крестной новорожденной – помещица Аграфена Федоровна Скарятина. Новое исследование показало, что эта связь не была случайной. По данным архива, отцом новорожденной был ее брат, холостяк Василий Федорович Скарятин. Он скоропостижно скончался в 23-летнем возрасте спустя несколько месяцев после рождения дочери от своей возлюбленной.

«Софья с раннего возраста находилась на попечении помещика Якова Федоровича Скарятина, брата-близнеца Василия, – продолжают в Госархиве Орловской области. – Она жила в помещичьем доме и получила образование, которое положено девушкам дворянского происхождения. Венчание А.П. Римского-Корсакова с воспитанницей Скарятина состоялось в селе Троицком в 1821 году. Для жениха это был второй брак. Он был намного старше Софьи Васильевны. Несмотря на большую разницу в возрасте, их чувства были взаимными. Кстати сказать, Андрей Петрович являлся незаконнорожденным сыном генерал-лейтенанта П.В. Римского-Корсакова».

ИА «Орелград»