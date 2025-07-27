Объемы кредитования орловцев резко сократились

При этом бизнес свои заимствования нарастил.

Аналитики оценили объем кредитных вложений в банковской сфере Орловской области. Отчетные данные опубликованы на портале правительства региона. Из них следует, что общий объем кредитов, взятых в апреле 2025 года в банках простыми гражданами и юридическими лицами, составил 19,586 миллиарда рублей. В апреле 2024 года совокупный кредитный портфель составлял 22,934 миллиарда рублей, то есть объем кредитования в целом по региону за год сократился на 24,6 процента. Кстати, годом ранее он наоборот увеличился на 41,5 процента по сравнению с показателем предыдущего года.

Общий объем кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в апреле 2025 года, составил 12,905 миллиарда рублей и увеличился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. А вот объем кредитования населения резко сократился. Если годом ранее кредитный портфель граждан составлял 10,337 миллиарда рублей, то сейчас он оценивается всего в 6,681 миллиарда рублей. То есть объем заимствований простых граждан в банках за год сократился на 35,4 процента.

Специалисты объясняют тенденцию рядом причин. В частности, простые граждане значительную часть займов берут в рамках потребительского кредитования, например, приобретая в кредит различные товары, особенно бытовую технику и автомобили. Но в этом году объемы потребительского кредитования сократились. Кроме того, бум спроса на кредиты у населения прошел, многие граждане попросту не справились с взятой на себя финансовой нагрузкой. И они начали искать способы погасить старые кредиты, а не занимаются поиском новых.

По информации Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, с начала прошлого года в банки за изменением условий договоров обратились 14,5 тысяч орловцев, у которых возникли проблемы с платежами по кредитам. Фактически кредитные организации предоставили каникулы и провели реструктуризацию по договорам на общую сумму почти 1,7 миллиарда рублей. «Кредитные каникулы – это возможность для граждан, у которых внезапно ухудшилось материальное положение, легально взять передышку в платежах по кредитам, – пояснил заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин. – Максимальный срок каникул — полгода».

По его словам, если история заемщика не подходит под условия кредитных каникул, то банк может предложить реструктуризацию кредита по его собственной программе. Важно при любых проблемах с платежами по кредиту как можно быстрее сообщить об этом кредитору. Не накапливать долги и не надеяться, что ситуация разрешится сама собой. Добросовестным плательщикам банки, как правило, идут навстречу и предлагают приемлемый выход из ситуации.

Что касается организаций, то здесь ситуация складывается иначе. В условиях высокой ключевой ставки Центробанка и ужесточающихся западных санкций против России многим предприятиям не хватает собственных оборотных средств. Они вынуждены обращаться в банки. Но стоит отметить, что с такой финансовой нагрузкой большинство предприятий справляются, не допуская просрочек платежей. Так, по данным Орелстата. Совокупная задолженность орловских организаций по полученным кредитам банков и займам на конец апреля 2025 года составила 136,8 миллиарда рублей. Из них просроченная составляет всего 32,8 миллиона рублей, или 0,02 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам.

ИА “Орелград”