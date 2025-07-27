Орловчанка незаконно обналичила маткапитал

Правоохранителям удалось вовремя раскрыть аферу.

Вступило в силу решение по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы. Заводской районный суд города Орла ранее признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с социальными выплатами) и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Ей установлен испытательный срок на 1 год 6 месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление.

Условно осужденную обязали в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, а также являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц. Кроме того, она должна вернуть государству около 640 тысяч рублей, то есть всю сумму материнского капитала, которую ей удалось незаконно обналичить.

Из приговора следует, что материнский капитал орловчанка получила на законных основаниях, в связи с рождением у нее ребенка. На тот момент средства семейного капитала разрешалось тратить только на три направления: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Осужденная выбрала первый пункт, то есть улучшение жилищных условий.

Однако задумала аферу, а помог ей в этом неустановленный следствием человек. Кстати, осужденная ранее не была с ним знакома, по крайней мере, с ее слов. Новый знакомый сам предложил ей схему обмана. Он подыскал для нее в орловской глубинке земельный участок. Далее женщина обратилась в кредитный кооператив за займом и получила его. По документам кредитной организации, заем был равен сумме материнского капитала вплоть до копейки и предназначался для строительства дома на подысканном участке.

Заемные средства были переведены на счет орловчанки в банке. Она их обналичила. Половину отдала своему подельнику, половину оставила себе и потратила их не на строительство дома, а на свои личные нужды. Кооператив же получил погашение займа средствами материнского капитала. Однако затем правоохранители выяснили, что никакого дома на участке не появилось, более того, в суде и в ходе следствия женщина призналась, что даже не планировала там ничего строить и ни разу на этом участке не была. Теперь ей придется вернуть всю сумму маткапитала, то есть вдвое больше, чем прикарманила, ведь половину «добычи» она отдала пропавшему подельнику.

ИА “Орелград”