Орловская область внезапно вышла из АНО

Регион больше не является участником культурно-просветительской организации.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов распорядился выйти из состава учредителей автономной некоммерческой организации «Развитие культурно-просветительских проектов в Орловской области». Причина такого решения в документе не названа, имеется только отсылка к нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральному закону «О некоммерческих организациях», а именно к пункту 3 статьи 15 данного закона.

Данная норма гласит, что не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Напомним, что АНО «Развитие культурно-просветительских проектов в Орловской области» было создано в соответствии с распоряжением правительства региона от 19 декабря 2024 года № 970-р. Кстати, оно теперь признано утратившим силу.

Но из декабрьского распоряжения, подписанного губернатором Андреем Клычковым, следовало, что Орловская область создает новое АНО совместно с Фондом международного и межрегионального сотрудничества «Евразпроминтеграция». От имени региона учредителем новой АНО был определен областной департамент культуры. Из документа также следовало, что имущество новой некоммерческой организации должно быть сформировано за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

Своим новым распоряжением Вадим Тарасов приказал департаменту культуры направить в Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области сведения о выходе Орловской области из состава учредителей автономной некоммерческой организации «Развитие культурно-просветительских проектов в Орловской области» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. А также направить АНО «Развитие культурно-просветительских проектов в Орловской области» письменное уведомление о выходе Орловской области из состава учредителей указанной организации. Распоряжение Тарасова сразу вступило в силу.

ИА “Орелград”