Во Мценске будущее образования решили обсудить всем миром

Проект программы развития образования выставлен на общественное обсуждение.

Власти Мценска выставили на общественное обсуждение проект программы «Развитие муниципальной системы образования города Мценска». Он представлен на официальном сайте администрации райцентра. Правда, на обсуждение горожанам чиновники отвели всего два дня. И установили требования: участники общественного обсуждения при подаче замечаний и предложений обязаны указывать свое ФИО. Анонимные замечания и предложения рассмотрению не подлежат, равно как замечания и предложения, не поддающиеся чтению либо поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения.

Что касается проекта, то действие программы будет рассчитано по 2027 год включительно. Общий объем ее финансирования составит 2,574 миллиарда рублей. По итогам реализации программы планируется полностью устранить очереди в детсады, снизить до 12,5 процента долю детсадов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, свести к нулю долю выпускников, не получивших аттестат о среднем полном образовании, увеличить расходы муниципального бюджета на общее образование и довести их в расчете на одного обучающегося до 27 тысяч рублей к 2027 году и многое другое.

Также власти города дали оценку текущему состоянию муниципальной системе образования. Она представлена 23 образовательными организациями – восемь школ, 12 детсадов и две организации дополнительного образования, и одним центром психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. В системе трудятся 656 педагогических работников: 323 – в школах, 252 – в детских садах, 81 – в учреждениях дополнительного образования.

Среди основных проблем в муниципальной системе образования, которые являются препятствием для ее эффективного функционирования и успешного развития, администрация Мценска выделяет: дефицит педагогических работников; изношенность технологического оборудования, систем коммуникаций и зданий муниципальных образовательных организаций, требующих серьезного ремонта или реконструкции; необходимость благоустройства и асфальтирования ряда территорий образовательных организаций, дальнейшего развития инфраструктуры учреждений.

Сообщается, что для решения части указанных проблем мценские власти направили в региональный департамент образования заявки для включения местных школ в перечень общеобразовательных учреждений, нуждающихся в проведении капитального ремонта и оснащению средствами обучения и воспитания в срок до 2030 года. Также поданы заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Но в последнем случае общую заявку подает регион, который затем распределяет по муниципалитетам деньги, полученные из федерального бюджета.

ИА «Орелград»