Почти 1400 преступлений раскрыли на Орловщине

УМВД рассказало о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 6 месяцев 2025 года.

В первом полугодии 2025 года органами и подразделениями внутренних дел Орловской области был реализован комплекс мер по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики и противодействия преступности. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. Об этом было заявлено на заседании ведомственной коллегии, прошедшей в региональном Управлении МВД.

Как сообщила пресс-служба УМВД, регистрируемая преступность за отчетный период времени сократилась в 17 районах, причем наиболее существенно: в Новосильском, Должанском, Краснозоренском и Малоархангельском. Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде составило 3681, при этом на 1,7 процента сократилось число преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за прошедшие полгода было раскрыто 1397 преступлений, включая 336 тяжких и особо тяжких. Установлено 1154 человека, подозреваемых и обвиняемых в совершении указанных деяний.

«Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержан 91 подозреваемый, скрывшийся от следствия, дознания и суда, – следует из информации ведомства. – Установлено местонахождение 13 лиц из числа пропавших без вести. В истекшем периоде меньше зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, мошенничеств, в том числе с использованием информационных технологий, краж всех форм собственности, угонов транспортных средств».

В структуре преступности 58,3 процента приходится на преступления против собственности, 11,1 процента – на преступные посягательства против личности, 10,5 процента – на преступления экономической и коррупционной направленности, а еще 7,8 процента – на незаконный оборот наркотических средств. Раскрываемость убийств, изнасилований, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и угонов транспортных средств обеспечена на уровне 100 процентов, отметили в пресс-службе УМВД.

Рентгеновские аппараты закупались для больниц с нарушениями

Сразу несколько центральных районных больниц посетили ревизоры.

Обнародованы отчеты о результатах проверок медицинских учреждений, которые провели специалисты главного контрольного управления администрации губернатора и правительства Орловской области. Проверки были внеплановыми, ревизоры изучили, соблюдают ли медучреждения требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основанием для проведения ряда проверок стало поручение губернатора.

Например, в Ливенской ЦРБ проверялись закупки рентгеновских стационарных аппаратов, в том числе маммографического цифрового аппарата. В результате контрольного мероприятия нарушения не были выявлены. Также ревизоры не нашли нарушений при закупках рентгеновского аппарата для Свердловской ЦРБ. А вот во Мценской центральной районной больнице ревизоры выявили четыре нарушения норм Федерального закона № 44-ФЗ. Из отчета следует, что начальная максимальная цена контрактов (НМЦК) была обоснована без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих или финансовых условий поставки товара, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик объекта закупки.

Нарушения были выявлены при проведении электронных аукционов по закупке двух аппаратов для флюорографии легких, ультразвуковой системы визуализации и стационарного аппарата для рентгенографии. Аналогичные нарушения выявлены при закупках для Малоархангельской ЦРБ аппарата рентгеновского для флюорографии легких. Причем в документации об аукционе содержалось обоснование начальной максимальной цены контракта, «которое учреждением не обосновывалось».

Четыре нарушения, связанные с обоснованием начальной цены, также были вскрыты при закупках рентгеновских аппаратов для Колпнянской ЦРБ, три нарушения – в Дмитровской ЦРБ, четыре – в Научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой. Во всех случаях по итогам проверок руководителям медучреждений были направлены представления, копии которых ревизоры передали в региональный департамент здравоохранения. Кроме того, информация о выявленных в больницах нарушениях, а они оказались в целом схожими и «типовыми», была направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА “Орелград”